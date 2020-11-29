المحامي لعموري: “طليبة شوشو نتع عنابة.. بلغ عن الفساد فوجد نفسه في الحبس”

تساءل دفاع المتهم الموقوف بهاء الدين طليبة عن سبب تواجد موكله في الحبس وهو من بلغ بنفسه عن جريمة ابتزاز.

وراح المحامي يذكر بالإجراءات التي سار عليها الملف حين أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية فيما يخص أملاك موكله، وإضافة الوثيقة في الملف.

وقال المحامي أن طليبة لم يكن في حاجة لأبناء ولد عباس ولا غيرهم لأجل وضعه على رأس على قائمة الأفلان، واصفا اياه ب”شوشو عنابة”.

وكرر المحامي سؤالا حول ماذا استفاد طليبة بوضعه في الحبس، وهاهو اليوم يفقد الكثير من وزنه.

وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال مجريات المحاكمة أصر البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، أنه وقع ضحية ابتزاز من قبل أبناء رئيس حزب جبهة التحرير سابقا جمال ولد عباس” اسكندر والوافي”.

وأكد طليبة خلال سرده لوقائع الحادثة أمام القاضي أن نجلي ولد عباس طلبوا منه أموالا وقاموا بتهديده بإسقاط اسمه من قائمة المترشحين لـ “الأفلان” لولاية عنابة، وأنه رفض كل تلك المساومات.

وأوضح طليبة أنه قام بالتبليغ بالواقعة في اليوم الموالي لمصالح الأمن وأخبرهم بما طلبه منه نجلي ولد عباس وعليه تعاون مع الأمن بناء على طلبهم.