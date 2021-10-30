المحبة أربعة أنواع.. في أجمل ما قرأت
يقول أحد الشيوخ: المحبة أربعة أنواع يجب التفريق بينها، إنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها :
الأول: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه
الثاني: حب ما يحب الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر وحب الناس إلى الله
الثالث: الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله .
الرابع: الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله
وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه وهى الطبيعية، هي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كحب العطشان للماء، والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا تدم.
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السلام من أهم الأمور التي من شأنها تعزيز أواصر المحبة بين الناس . كما أن الابتسامة لهامفعولها السحري، كما أنه بها استمالة كبيرة للقلوب.
أقضي حاجات الآخرين تصل إلى قلوبهم فالنفوس تميل إلى من يقضي حاجتها. إضافة إلى أعف عن الزلات و غلب نفسية التسامح.وتفقد الغائب ومن هجروك و لا تكن جافيا.
ولا تبخل بالهدية مهما قل سعرها، فمن يحبك يهتم أكثر بالقيمة المعنوية . كما تفنن في تقديم النصيحة و لا تجعلها فضيحة.
تحدث إلى الآخرين بمجال اهتمامهم فالفرد يميل إلى من يحاوره في مدار اهتمامهم.
انتق كلماتك ترتفع مكانتك، فالكلمة الحسنة خير وسيلة لاستمالة القلوب..
تواضع فالناس تنفر ممن يستعلي عليهم .
تجنب تصيد عيوب الآخرين و انشغل بإصلاح عيوبك.
اسعى دائما لتنويع تخصصاتك و اهتماماتك حتى تجد ما تناقشه مع الآخرين.
إحذر أن تنتظر المقابل ممن قدمت لهم يوما معروفا.
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