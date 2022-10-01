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الرياضة

المحترف الأول..الأربعاء تفوز على البيض وإتحاد بسكرة يتعادل مع نجم مقرة

بقلم فيصل زيان بوزيان
المحترف الأول..الأربعاء تفوز على البيض وإتحاد بسكرة يتعادل مع نجم مقرة
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لُعبت أمس الجمعة، مباريات الجولة السادسة من المحترف الأول، وجمعت أمل الأربعاء ضد مولودية البيض وإتحاد بسكرة ضد نجم مقرة.

وإنتهى لقاء أمل الأربعاء ضد مولودية البيض، بفوز الأمل بثلاثة أهداف لهدف، سجلها كل من سعيداني ، الطيب بوباكور.

فيما سجل حيتالة مهدي هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وفي ذات السياق، تعادل إتحاد بسكرة داخل دياره، ضد نجم مقرة بهدف في كل شبكة.

وستستكمل لقاءات الجولة السادسة من المحترف الأول، يوم غد الأحد، فيما سيلعب لقاء مولودية الجزائر ضد جمعية الشلف يوم الإثنين.

Peut être une image de ‎une personne ou plus et ‎texte qui dit ’‎Professionnel Football de Ligue کحانه رابطة كرة القدم المحترفة CHAMPIONNAT PROFESSIONNEL 2022 2023 الجولة السادسة البطولة المحترفة ατ 1 مولودية البيض أمل الاربعاء نجم مقرة 1-1 اتحاد بسكرة บ.S.B‎’‎‎

Peut être une image de ‎une personne ou plus et ‎texte qui dit ’‎القدم أبطة الجزائر البطولة المحترفة noRS La -2022 2023-2 FOOTBALL الجولة 06 الجمعة 30 سبتمبر 2022 16:00 مولودية البيض نجم مقرة أمل الاربعاء 19:00 اتحاد بسكرة 24 العالية الاحد 02 كتوبر 2022 16:00 اتحاد خنشلة সলমা شببية القبائل نادي بارادو البيضاء 16:00 1960 شلغو العيد 18:00 شباب قسنطينة هلال شلغوم العيد ملعب 08 مای 1945 سطبه 20:00 اتحاد الجزائر وفاق سطیف شباب بلوزداد احمد هران 20:00 مولودية وهران شببية الساورة 20 اوت 1955 لاثنين 03 اكتوبر 2022 15:30 جمعية الشلف MCA معب الدار مولودية الجزائر‎’‎‎

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