المحترف الأول..الأربعاء تفوز على البيض وإتحاد بسكرة يتعادل مع نجم مقرة

لُعبت أمس الجمعة، مباريات الجولة السادسة من المحترف الأول، وجمعت أمل الأربعاء ضد مولودية البيض وإتحاد بسكرة ضد نجم مقرة.

وإنتهى لقاء أمل الأربعاء ضد مولودية البيض، بفوز الأمل بثلاثة أهداف لهدف، سجلها كل من سعيداني ، الطيب بوباكور.

فيما سجل حيتالة مهدي هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وفي ذات السياق، تعادل إتحاد بسكرة داخل دياره، ضد نجم مقرة بهدف في كل شبكة.

وستستكمل لقاءات الجولة السادسة من المحترف الأول، يوم غد الأحد، فيما سيلعب لقاء مولودية الجزائر ضد جمعية الشلف يوم الإثنين.