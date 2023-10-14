إعــــلانات
الرياضة

المحترف الأول.. الإتحاد الجريح في مواجهة الوصيف إتحاد خنشلة

بقلم فيصل زيان بوزيان
المحترف الأول.. الإتحاد الجريح في مواجهة الوصيف إتحاد خنشلة
  • 163
  • 0

يستقبل إتحاد العاصمة، منافسه إتحاد خنشلة، اليوم السبت، في إطار تسوية رزنامة الجولة الثانية من المحترف الأول.

وسيحتضن ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء المواجهة، بداية من الساعة 15.30 مساء، بإدارة الحكم الأول الطيب بودربال، وبمساعدة الحكمين الأول بسلامة والثاني كسار.

وسيحاول الإتحاد تحقيق أول فوز في الموسم الجديد، بعد خسارتين متتاليتين أمام بارادو وشبيبة القبائل، أمام الوصيف إتحاد خنشلة صاحب 9 نقاط من 3 مواجهات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/OoAQK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر