المحترف الأول.. الإتحاد الجريح في مواجهة الوصيف إتحاد خنشلة

يستقبل إتحاد العاصمة، منافسه إتحاد خنشلة، اليوم السبت، في إطار تسوية رزنامة الجولة الثانية من المحترف الأول.

وسيحتضن ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء المواجهة، بداية من الساعة 15.30 مساء، بإدارة الحكم الأول الطيب بودربال، وبمساعدة الحكمين الأول بسلامة والثاني كسار.

وسيحاول الإتحاد تحقيق أول فوز في الموسم الجديد، بعد خسارتين متتاليتين أمام بارادو وشبيبة القبائل، أمام الوصيف إتحاد خنشلة صاحب 9 نقاط من 3 مواجهات.