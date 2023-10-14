المحترف الأول.. الإتحاد يتحرر ويحقق أول فوز أمام إتحاد خنشلة

تمكن إتحاد العاصمة، من تحقيق أول فوز هذا الموسم بعد الفوز بثلاثية نظيفة، أمام إتحاد خنشلة برسم الجولة الثانية المؤجلة.

وإحتضن ملعب عمر برابح بالدار البيضاء المواجهة، التي إنطلقت على الساعة 15.30 مساء، وسط تنظيم محكم وحضور جماهيري غفير.

وإفتتح متوسط الميدان إبراهيم بن زازة مجال التهديف لصالح الإتحاد في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.

وليوسع الفارق بعدها الجناح أمين بوزيان الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المواجهة، ويضيف آيت الحاج الهدف الثالث للإتحاد بطريقة رائعة في الدقيقة 90+.

وللإشارة، حقق إتحاد العاصمة أول فوز هذا الموسم، وإرتقى للمركز الـ12 في البطولة، بعد أن تلقى خسارتين أمام أتلتيك بارادو، وشبيبة القبائل.

فيما تلقى إتحاد خنشلة الخسارة الأولى هذا الموسم بعد 3 إنتصارات.