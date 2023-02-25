المحترف الأول…”البوديوم” في المزاد

تتواصل اليوم السبت، مواجهات الجولة الـ 18 من بطولة المحترف الأول. بإجراء 4 لقاءات، بعدما كان الموعد أمس مع لعب لقاءين. على أن يتم تسوية باقي اللقاءات لاحقا. بعد أن أجلت مواجهة شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة بسبب مشاركة الفريقان قاريا. ولنفس السبب أجل لقاء شباب بلوزداد ومولودية وهران.

وتحمل مباريات اليوم، في طياتها إثارة كبيرة. باعتبار أن أطرافها يراهنون على الصعود إلى “البوديوم” على غرار شبيبة الساورة صاحبة المركز الـ 3 برصيد 28 نقطة، والتي تسعى لتخطي عقبة الضيف اتحاد بسكرة (22 نقطة) والصعود إلى الوصافة مناصة مع شباب قسنطينة.

وهو ما يطمح إلى فريق مولودية الجزائر بـ 27 نقطة، والذي يسعى للفوز على أمل الأربعاء (22 نقطة) وتلقي هدية من بسكرة تجعله ينفرد بالمركز الثالث، ويصبح على بعد خطوة من الوصافة.

وبنفس الأهداف يستقبل وفاق سطيف (26 نقطة) ضيفه العنيد نجم مقرة (23 نقطة). أما في آخر لقاءات برنامج اليوم، يحل فريق مولودية البيض بـ 19 نقطة ضيفا ثقيلا على مضيفه اتحاد خنشلة صاحب الـ 24 نقطة. في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. في سباق ضمان البقاء.