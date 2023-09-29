المحترف الأول.. الجياسكا ضيفا ثقيلا أمام خنشلة ومقرة تستقبل بسكرة

تُلعب اليوم الجمعة، مباريات الجزء الأول من الجولة الثالثة للمحترف الأول من الموسم 2023.2024، بإجراء ثلاث لقاءات.

وسيحل فريق شبيبة القبائل ثالث الترتيب ضيفا ثقيلا أمام إتحاد خنشلة، في المواجهة التي سيحتضنها ملعب حمام عمار بداية من الساعة 15.45 مساءً.

فيما سيستقبل نادي نجم مقرة صاحب الخسارتين المتتالين هذا الموسم ضيفه إتحاد بسكرة، بالملعب البلدي بمقرة على الساعة 15.45 مساءً.

كما سيستقبل الوافد الجديد للمحترف الأول الإتحاد السوفي منافسه مولودية وهران بملعب الوادي بداية من الساعة 15.45 مساءً.

وتقرر تأجيل مواجهة الداربي التي تجمع بين أتلتيك بارادو وشباب بلوزداد لتاريخ لاحق، بسبب إرتباطات الأخير في رابطة الأبطال.