المحترف الأول.. الحمراوة في مهمة صعبة ضد السياربي

يستقبل سهرة اليوم الإثنين، مولودية وهران، متصدر ترتيب المحترف الأول شباب بلوزداد، برسم تسوية رزنامة الجولة 18 المؤجلة.

وسيحتضن ملعب أحمد زبانة بداية من الساعة 22.30 ليلا، وبإدارة ثلاثي التحكيم مزياني كحكم رئيسي بمساعدة الحكمين مناصر وبن دعاس.

وسيحاول الحمراوة، الإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر، عند إستقبالهم شباب بلوزداد، إذ تحتل المولودية المركز 12 في البطولة برصيد 27، فيما يتصدر الشباب الترتيب برصيد 45 نقطة.