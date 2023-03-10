المحترف الأول..الساورة تراهن عن استعادة الوصافة وصدام مثير بالبيض

تلعب مساء اليوم الجمعة، مواجهتين عن الجولة الـ 19 من المحترف الأول، والتي ستكون مبتورة من عدة لقاءات بسبب مشاركة الأندية المحلية في المنافستين الإفريقيتين من جهة، وتربص منتخب أقل من 23 سنة من جهة أخرى.

وستكون الأنظار مصوبة، نحو ملعب “إسماعيل مخلوف” بالأربعاء، الذي سيحتضن قمة واعدة بأهداف متباينة بين الأمل المحلي والضيف شبيبة الساورة.

ويدخل الأمل المباراة، بنية الفوز والوصول إلى النقطة 25 للتنفس قليلا والابتعاد عن منطقة الخطر، في حين أن نسور الجنوب، يبحثون عن انتصار يعيدهم إلى وصافة الترتيب مؤقتا، بـ 32 نقطة مناصفة مع شباب قسنطينة.

وفي لقاء آخر، لا يقل أهمية عن سابقه يلتقي مولودية البيض وضيفه اتحاد خنشلة، في صدام لا يقبل القسمة على اثنين، بالنظر إلى حاجة كل طرف، للنقاط الثلاث في صراع البقاء، ويملك الضيوف 24 نقطة على بعد نقطة وحيدة من أصحاب الديار.

يذكر أن فعاليات الجولة، ستستمر غدا السبت، بمواجهة كلاسيكية تجمع أولمبي الشلف بالضيف مولودية وهران، على أن تلعب مواجهة أخرى الاثنين بين اتحاد العاصمة والضيف هلال شلغوم العيد.