المحترف الأول.. السياربي في مهمة تأكيد الريادة في مواجهة بارادو
بقلم فيصل زيان بوزيان
يستقبل سهرة اليوم الخميس، شباب بلوزداد متصدر البطولة المحترفة، خصمه أتلتيك بارادو، برسم تسوية رزنامة الجولة 17 من المحترف الأول.
وستلعب المواجهة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 22.30 ليلا، وستكون منقولة عبر قناة التلفيزيون العمومي القناة السادسة.
وسيدير اللقاء، الحكم الرئيسي عبد العالي إبرير، وبمساعدة الحكمين شلالي أمين و بلقاسم.
ويتصدر شباب بلوزداد ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة من أصل 18 مواجهة، وبأربع مواجهات مؤجلة، فيما يحتل أتلتيك بارادو المركز 14 بـ20 نقطة من أصل 19 مواجهة.
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