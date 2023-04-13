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الرياضة

المحترف الأول.. السياربي في مهمة تأكيد الريادة في مواجهة بارادو

بقلم فيصل زيان بوزيان
المحترف الأول.. السياربي في مهمة تأكيد الريادة في مواجهة بارادو
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يستقبل سهرة اليوم الخميس، شباب بلوزداد متصدر البطولة المحترفة، خصمه أتلتيك بارادو، برسم تسوية رزنامة الجولة 17 من المحترف الأول.

وستلعب المواجهة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 22.30 ليلا، وستكون منقولة عبر قناة التلفيزيون العمومي القناة السادسة.

وسيدير اللقاء، الحكم الرئيسي عبد العالي إبرير، وبمساعدة الحكمين شلالي أمين و بلقاسم.

ويتصدر شباب بلوزداد ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة من أصل 18 مواجهة، وبأربع مواجهات مؤجلة، فيما يحتل أتلتيك بارادو المركز 14 بـ20 نقطة من أصل 19 مواجهة.

رابط دائم : https://nhar.tv/qdSLk
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