المحترف الأول.. السياسي يطيح ببارادو ويؤكد تربعه على المركز الثاني

حقق شباب قسنطينة، اليوم الثلاثاء، الفوز ضد ضيفه أتلتيك بارادو، بهدف لصفر، ضمن الجولة 19 المتأخرة، ضمن فعاليات المحترف الأول.

وجرت المواجهة بملعب رمضان بن عبدالمالك بقسنطينة، وشهدت إحراز مدافع بارادو مقدم، هدفا في مرماه، بعد أن أخطأ في التعامل مع كرة عرضية في الدقيقة في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

ويجدر للإشارة، يواصل شباب قسنطينة بهذا الفوز تربعه على المركز الثاني، في البطولة وبرصيد 40 من نقطة من أصل 22 مباراة.

خلق المتصدر شباب بلوزداد صاحب الـ45 نقطة، بعشرين مواجهة ملعوبة، وبجولتين متأخرتين.

فيما تجمد رصيد بارادو بعد هذه الخسارة، عند النقطة 21 بالمركز 14، وبمباراة متأخرة.