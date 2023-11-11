المحترف الأول.. المولودية ضيفا ثقيلا على لايصو وخنشلة تواجه بسكرة

تلعب عشية اليوم السبت، فعاليات الجزء الثاني من الجولة الخامسة من المحترف الأول.

وسيستقبل نجم مقرة ضيفه نجم بن عكنون بداية من الساعة 15.00 بالملعب البلدي لمقرة.

فيما سيستقبل إتحاد خنشلة ضيفه إتحاد بسكرة بداية من الساعة 15.00 بملعب حمام عمار.

وسيكون نادي المولودية الجزائر ضيفا ثقيلا، عند مواجهته أولمبي شلف على الساعة 17.00 بملعب الشهيد محمد بومزراق.

وستستقبل شبيبة الساورة، مولودية البيض بداية من الساعة 18.00 مساء.