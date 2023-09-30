المحترف الأول.. المولودية للتدارك أمام البيض والساورة تستقبل نجم بن عكنون

تتواصل اليوم السبت، فعاليات الجولة الثالثة من المحترف الثاني بجزئها الثاني، بإجراء ثلاثة لقاءات مع تأجيل مباراة واحدة.

وتستقبل مولودية الجزائر بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء المنافس مولودية البيض بداية من الساعة 15.45 مساءً، بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام شباب قسنطينة.

فيما سيحاول أولمبي شلف مواصلة نتائجه الإيجابية بفوز وتعادل، والإنفراد بالصدارة ولو مؤقتا عند إستقباله بملعب الشهيد محمد بومزراق المنافس شباب قسنطينة على الساعة 19.00 مساءً.

كما سيستقبل فريق شبيبة الساورة الوافد الجديد للمحترف الأول نجم بن عكنون بملعب 20 أوت ببشار بداية من الساعة 19.00 مساءً، وسيكون نادي الجنوب أمام فرصة التقرب من الصدارة أكثر بعد فوز وتعادل.

وفي ذات السياق، تم تأجيل مواجهة القمة بين وفاق سطيف وإتحاد العاصمة، لإرتباط الأخير بمباراة الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكنفدرالية أمام الفتح المغربي غدا الأحد.