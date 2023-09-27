المحترف الأول.. بارادو للتأكيد وسوسطارة تبحث عن أول فوز محليا

يستقبل أتلتيك بارادو، اليوم الأربعاء، ضيفه إتحاد العاصمة برسم تسوية رزنامة الجولة الأولى من المحترف الأول 2023.2024.

وسيحتضن ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء المواجهة، بداية من الساعة 16.00 مساءً، بإدارة الحكم بوترعة، وبمساعدة الحكمين بن علي وصحبي، والحكم الرابع السيد حمداش.

وسيحاول المستضيف أتلتيك بارادو تأكيد تألقه محليا، بعد العودة بنقطة ثمينة من ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو امام شبيبة القبائل برسم الجولة الثانية من المحترف الأول.

فيما سيحاول الإتحاد بدء موسمه الجديد في المحترف الأول، بعد التألق القاري بالتتويج بالسوبر الإفريقي والعودة بالتعادل من المغرب أمام الفتح الرباطي.