المحترف الأول.. داربي عاصمي بين الإتحاد والشباب والوفاق يواجه الجياسكا

تعود عجلة المحترف الأول للنشاط، اليوم الجمعة، بإجراء مواجهات واعدة، بعد توقف دام لثلاث أسابيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وستجرى فعاليات الجزء الأول من الجولة الخامسة من المحترف الأول بإجراء المواجهات التالية: