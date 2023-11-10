المحترف الأول.. داربي عاصمي بين الإتحاد والشباب والوفاق يواجه الجياسكا
بقلم فيصل زيان بوزيان
تعود عجلة المحترف الأول للنشاط، اليوم الجمعة، بإجراء مواجهات واعدة، بعد توقف دام لثلاث أسابيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وستجرى فعاليات الجزء الأول من الجولة الخامسة من المحترف الأول بإجراء المواجهات التالية:
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- إتحاد العاصمة x شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 17.00 (معنية بالنقل التلفزي)
- أتلتيك بارادو x مولودية وهران بملعب عمر بن رابح الدار البيضاء 15.30
- الإتحاد السوفي x شباب قسنطينة بملعب 1 نوفمبر 54 بالوادي على الساعة 15.30
- وفاق سطيف x شبيبة القبائل بملعب 8 ماي 45 على الساعة 45.45 (معنية بالنقل التلفزي)
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