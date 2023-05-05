المحترف الأول.. قمة مثيرة في العاصمة وصدام ناري بتيزي وزو

تعود اليوم الجمعة، عجلةالمحترف الأول إلى الدوران، بإجراء لقاءين متأخرين عن الجولتين الـ 18 والـ 19 على التوالي.

وتجمع المباراة الأولى، بين شبيبة القبائل والضيف اتحاد العاصمة، أما الثانية التي لا تقل أهمية عن سابقتها فتجمع بين شباب بلوزداد وضيفه وفاق سطيف.

وبالعودة إلى برنامج اليوم، فإن الكناري المتواجد في المركز ما قبل الأخير. برصيد 17 نقطة يبحث عن استغلال عاملي الأرض والجمهور. من أجل تضميد جراحه القارية. بعد مغادرته ربع نهائي الأبطال على يد الترجي التونسي.

غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام أبناء سوسطارة. المنتشين بتأهل رائع إلى نصف نهائي كأس الكاف. والذين سيبحثون عن استغلال معنوياتهم المرتفعة للعودة إلى الديار بـ 3 نقاط ثمينة، تجعلهم يصلون إلى النقطة 35 في المركز الرابع.

ومن جهته، يدخل شباب بلوزداد، مباراته أمام وفاق سطيف، بملعب 20 أوت 55، بنية استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية استمرت لـ 4 لقاءات من دون فوز، وانهت بمغادرة ربع نهائي “الشامبينز ليغ” ويسعى أشبال الكوكي، لتحقيق انتصار يرفع رصيدهم إلى 48 نقطة، ويقربهم من ضمان اللقب.

أما الوفاق صاحب الـ 35 نقطة فلن يدخل قمة اليوم في ثوب الضحية، وهو الذي يراهن على تحقيق فوز يجعله على بعد نقطتين فقط من الوصيف شباب قسنطينة، ويعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة لمشاركة قارية.

وتنطلق مواجهة الشباب والوفاق عند الساعة الـ 16:00 وستكون منقولة عبر القناتين السادسة وكنال ألجيري.

بينما تنطلق قمة تيزي وزو عند الساعة الـ 18، وستكون منقولة على القناتين السادسة والرابعة الناطقة بالأمازيغية.