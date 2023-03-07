المحترف الأول.. قمة نارية بأهداف متباينة بين السياسي والكناري

يُلعب اليوم الثلاثاء، لقاء الجولة المتأخرة 17 للمحترف الأول، والذي سيجمع بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل.

في لقاء لايقبل القسمة على إثنين، بين السياسي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف المتصدر شباب بلوزداد بـ40 نقطة.

وشبيبة القبائل، التي تتواجد في منطقة الخطر برصيد 13 نقطة، متخلفا بـ4 نقاط عن منطقة الآمان.

وسيحتضن ملعب عبد المالك رمضان بقسنطينة المباراة، بداية من الساعة 15.00 زوالا.