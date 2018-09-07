المحترف الثاني.. تلمسان تعتلي الصدارة وداربي الغرب ينتهي بدون فائز

لُعبت أمسية اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ5 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس، وأسفرت عن نتائج مثيرة أبرزها فوز وداد تلمسان على مضيفه إتحاد الحراش.

فيما تعثر المتصدر أولمبي الشلف على ميدانه أمام إتحاد بسكرة، وإنتهى داربي الغرب بين ترجي مستغانم وسريع غليزان بالتعادل الإيجابي.

وجاءت نتائج اللقاءات على النحو التالي:

إتحاد البليدة 0-0 أمل بوسعادة

شبيبة بجاية 0-0 رائد القبة

إتحاد الحراش 0-2 وداد تلمسان

شبيبة سكيكدة 0-0 جمعية وهران

ترجي مستغانم 2-2 سريع غليزان

نجم مقرة 0-0 مولودية العلمة

مولودية سعيدة 2-1 إتحاد عنابة

أولمبي الشلف 0-0 إتحاد بسكرة