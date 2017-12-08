المحترف الثاني.. عين مليلة تواصل الصدارة والموب تعود للوصافة

لُعبت أمسية الجمعة الجولة 14 من الرابطة المُحترفة الثانية وعرفت حسم الأهلي البرايجي لقمته ضد عين مليلة وعودة الموب للوصافة.

حيث إنقاد أمل عين مليلة لهزيمة بثنائية دون رد ضد المُضيف أهلي البرج لم تمنعه من مواصلة الصدارة ب31 نقطة.

وبفارق 3 نقاط عن الملاحق الجديد مولودية بجاية الذي حسم القمة الثانية ضد الضيف شبيبة سكيكدة بهدف دون رد.

ليتراجع السكيكدية إلى المركز 6 ب 23 نقطة، وخطف سريع غليزان المركز 3 ب 26 نقطة بفضل فوزه على القبة بهدف دون رد.

وإنهزم أولمبي الشلف في بوسعادة ضد الأمل بثنائية دون رد ليتراجع إلى المركز 4 ب 24 نقطة مُناصفة مع البرج.

وفيما يلي نتائج الجولة 14 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس:

أمل بوسعادة 2-0 أولمبي الشلف

غالي معسكر 2-1 شبيبة بجاية

أهلي البرج 2-0 أمل عين مليلة

سريع غليزان 1-0 رائد القبة

مولودية بجاية 1-0 شبيبة سكيكدة

جمعية وهران 3-0 مولودية سعيدة

مولودية العلمة 1-0 شباب باتنة

وداد تلمسان 1-0 شباب عين الفكرون