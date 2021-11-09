المحروقات: 60 بالمائة من المجال المنجمي الجزائري غير مستكشف

كشف رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، نور الدين داودي، أن 40 بالمائة فقط من المجال المنجمي الوطني للمحروقات محل للتنقيب والإستغلال.

وأضاف داودي خلال كلمته بمناسبة إفتتاح الطبعة العاشرة لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للصناعة البترولية والغازية “نابك 2021. بأن “المساحة التي تغطيها أشغال التنقيب والبحث والاستغلال. تمثل نسبة 40 بالمائة من المساحة الإجمالية.

وأوضح ذات المتحدث، أن هناك مساحة تتجاوز 60 بالمائة من المجال المنجمي الوطني للمحروقات”.

وأوضح ذات المتحدث، أن تغطية المجال المنجمي الوطني للمحروقات “بحرا وبرا”، الممتد على مساحة تتجاوز 1.75 مليون كلم مربع، في مجال الأشغال، تعد غير كافية.

وحسب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “آلنفط”. فإن هذه الأرقام تعكس تنوع الفرص الحالية وحجم الإستثمارات. التي يجب أخذها بعين الإعتبار في آفاق تثمين أمثل للموارد المتوفرة.

وأضاف داودي، أن القدرات البترولية والغازية في الجزائر لاتزال هامة. ويمكن تدعيم قاعدة الإحتياطات الحالية من خلال تغطية كافة مناطق البلاد بما في ذلك في عرض البحر.

وفيما يتعلق بالجانب البحري، أكد بأنه يجب أن يحظى باهتمام أكبر مشيرا إلى أن 75 بالمائة من الإكتشافات الرئيسية التي تم إنجازها عبر العالم في السنوات الأخيرة تقع في البحر.

كما كشف في ذات السياق، أن القانون الجديد للمحروقات يهدف إلى تحسين وتيسير شروط إنجاز المشاريع. وأشار الى أن “هذا القانون يعود بالفائدة على المستثمرين والدولة ويسمح بتحسين المردودية”.

طالع أيضا

وزير التجارة: إرتفاع الصادرات خارج المحروقات لأكثر من 3.4 مليار دولار

وكشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الجزائر رفعت الصادرات خارج المحروقات لأزيد من 3.4 مليار دولار، لأول مرة منذ الإستقلال.

وذكر الوزير في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر الجزائر للإستثمار، بتعليمات رئيس الجمهورية، التي حملت دلائل قوية للتغيير والبعث بالتنمية الاقتصادية مع العمل على رفع الصادرات خارج المحروقات.

وأورد ذات المتحدث، إن الجزائر رفعت من صادراتها خارج المحروقات إلى 3.4 مليار دولار إلى نهاية أكتوبر 2021.

وأشار رزيق، إلى أن هذا المؤتمر يعتبر سانحة لتبادل الخبرات وتوسيع النظرة الاستشرافية فيما يخص الإستثمار لتمكين بلادنا من الظفر بحصتها من الاستثمارات الخارجية.