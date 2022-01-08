المحضّر البدني للحكّام يشيد بالتحكيم الجزائري

أكّد المحضر البدني للحكّام في كأس أمم افريقيا، جاهزية الحكام الأفارقة لإدارة مباريات كان الكاميرون ومنهم الجزائري مصطفى غربال الذي سيدير لقاء الافتتاح بين الكاميرون وبوركينافاسو.

وقال المحضر البدني في تصريح لموفد النهار إلى دوالا الكاميرونية “الحكام أخذوا برنامجا تعداديا قبل شهر و كلهم جاهزون ليتواجدوا في أحسن مستوى”.

وأشاد بالحكام العرب حينما قال “الحكام العرب أحسن الحكام في العالم”.

كما خصّص حديثه عن التحيكم الجزائري “الحكام الجزائريين من أحسن الحكام في إفريقيا، أبرز دليل مصطفى غربال. لدينا حكام واعدين كذلك في المستقبل”.

وعن الصعوبات التي سيواجهها الحكام في العرس الكروي”الرطوبة العالية ستخلق لهم مشكل. وضعنا حساباتنا بعدما سطّرنا لهم برنامجا تدريبيا طيلة الأسبوع”.

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ويشرع المنتخب الوطني في الحصة التدريبية الأولى لنهار اليوم بداية من الساعة الثانية بتوقيت الدوحة القطرية، فيما ستنطلق الحصة الثانية بداية من السادسة مساءً بتوقيت قطر.

وحسب المكلّف بالإعلام في بيت الفاف صالح عبود باي “بلماضي فضّل التدرّب في الوقت نفسه تقريبا.حتى يتسنّى للاعبين التعوّد على نفس الظروف”.

كما أشار عبود إلى حالة المهاجم سفيان فيغولي الذي قال عنه “فيغولي جاهز وسيندمج في المجموعة وفي حالة تدرّبه اليوم وحيدا. سيكون حاضرا مع المجموعة في الحصة التدريبية الأولى بدوالا”.

و ردّ عبود على إشاعات معاناة بعض اللاعبين من كورونا “سمعت البعض يقول أن بلقبلة وبلعمري وتاهرات. مصابون بكورونا. أفنّد ذلك اللاعبون تدرّبوا بشكل عادي”. وأضاف ” نتائج pcr ننتظرها مساء اليوم قبل التنقل غدا إلى دوالا”.