المحطة البرية لنقل المسافرين بالبليدة تدخل اليوم حيز الخدمة

دخلت المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين بالبليدة اليوم الجمعة حيز الخدمة، بعد 6 سنوات من انطلاق أشغال إنجازها.

وقد فتحت هذه المحطة اليوم أبوابها أمام المسافرين الذين انبهروا بالخدمات التي تتوفر عليها.

وتحتوي المحطة الجديدة على كم كبير من الخدمات الموجهة للمسافر على غرار، السلالم الكهربائية وكذا شاشات عرض مواعيد الرحلات والمطاعم.

وكخطوة أولى، تم اليوم تحويل جميع خطوط النقل ما بين الولايات وخطوط النقل داخل الولاية.

والتي تربط بين كل من البليدة والأربعاء شرق والعفرون نحو هذه المحطة المتربعة على مساحة 60 ألف متر مربع.

على أن يتم تحويل باقي خطوط النقل الأخرى وكذا سيارات الأجرة يوم الاثنين المقبل.

مع العلم أنه تم استحداث خطوط جديدة تربط بينها و بين كل من سوق قصاب و مستشفى فرانس فانون.

ومن المنتظر أن تستقبل يوميا نحو 20 ألف مسافرا و700 حافلة على مختلف المرافق العصرية التي يحتاجها المسافر من مطاعم وفضاءات مخصصة لراحتهم.

وكذا فروع لمراكز بريدية بالإضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة لضمان أمنهم و سلامتهم.