المحطة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس تدخل حيز الخدمة نهاية 2022

تلقى وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، رفقة والي العاصمة، عرضا مفصلا حول مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط بمنطقة بئر مراد رايس.

وفي آخر محطة له في زيارته إلى ولاية العاصمة، وقف الوزير على المحطة، المنتهية دراستها، ومختلف المنافذ المؤدية لها.

وستسمح هذه المنافذ، بضمان السيولة وتفادي عرقلة حركة المرور، وهذا من خلال استحداث ممر أرضي متعدد الطوابق.

وكذا طريق جديد يصل المحطة مباشرة بالطريق الوطني رقم 1.

وبهذا الخصوص، كشف والي العاصمة، إن هذه المحطة، ومختلف الطرقات والمنافذ المؤدية لها، ستدخل حيز الخدمة، نهاية سنة 2022.