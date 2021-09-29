المحكمة الأوروبية تصفع المغرب!

أقرت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء، بعدم شرعية الاتفاقيات الجديدة بين ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ والمغرب‬⁩ الموسعة للصحراء الغربية.

ويأتي هذا القرار، في ظل المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبيعية من أراضيها المحتلة.

وسبق لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار هام أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، التي تصنف اقليما منفصلا عن مملكة المغرب.

كما أصدرت المحاكم الأوروبية ثلاث قرارات في 2018 و2019، عممت من خلالها هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واستثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية.

وأكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، في وقت سابق، بأن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية المتعلقة باتفاقيته مع المغرب، اليوم الأربعاء، بكل ثقة، عقب الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية التي تضم الصحراء الغربية المحتلة، المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

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