المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطرد إريك زمور

طردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، السياسي المتطرف، إريك زمور. بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة، بعد تصريحاته التي أدلى بها في عام 2016.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) المجادل اليميني المتطرف إريك زمور يوم الثلاثاء. وأقرت إدانته من قبل العدالة الفرنسية بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة. بعد تصريحات أدلى بها في فرنسا في عام 2016.

وترى المحكمة أن التدخل في ممارسة المدعي لحقه في حرية التعبير كان ضروريًا في مجتمع ديمقراطي. من أجل حماية حقوق الآخرين”، حسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويعتبر الأخير أن المحاكم الفرنسية بالتالي لم تنتهك حرية التعبير للمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.