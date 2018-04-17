المحكمة الإدارية ترفض ملف قرباج وتنصف الفاف !

أكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أنّ المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، قد رفضت ملف الرئيس السابق للرابطة محفوظ قرباج، والمتعلق بقضية إلغاء الإتفاق الموقّع بين الفيدرالية والرابطة في عام 2011.

حيث تم إصدار حكم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 11 أفريل 2018.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية لينصف قرار المحكمة الرياضية (تاس) الذي كان قد صُدر في وقت سابق لصالح الفاف، وهو مايعزز موقف المكتب الفيدرالي.

ويأمل الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن تضع كل هذه القرارات حدا للشكوك التي تراود العديد من الأطراف التي تسعى لزعزعة إستقرار الكرة الجزائرية.