المحكمة الإسبانية العليا تنفي استدعاء الرئيس الصحراوي

نفت المحكمة الإسبانية العليا، استدعاء رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، حسب “فرانس برس”.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، قد أكدت الثلاثاء، أن الرئيس الصحراوي سيغادر اسبانيا عند انتهاء فترة علاجه.

كما أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس إبراهيم غالي لم يتلق أي استدعاء للتحقيق معه.

مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الرئيس غالي تدخل في إطار “الحملة الدعائية المغربية للتشويش على القضية الصحراوية”.