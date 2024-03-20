المحكمة الإسبانية تفرج عن داني ألفيس مقابل مليون أورو

قررت المحكمة الاسبانية، اليوم الأربعاء، الافراج عن النجم البرازيلي، داني ألفيس، المدان بعقوبة السجن النافذ، في قضية اغتصاب قاصر.

جاء قرارالافاراج عن ألفيس، من محكمة برشلونة الاسبانية، حسب صحيفة :موندو ديبورتيفو”،بعد اصدارها في وقت سابق حكم يقضي بسجن، داني ألفيس، لأربعة سنوات ونصف.

وكان النجم البرازيلي، قد قضى ربع مدة العقوبة المفروصة عليه من القضاء الاسباني، في هذه القضية، قبل أن يستفيد منه الافراج المشروط.

وسيكون على اللاعب، والنجم البرازيلي السابق، داني ألفيس، حضور جلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.