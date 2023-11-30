المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تُثمن دعم الجزائر لها

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أماني عبود.

وحسب بيان للوزارة، أعربت أماني عبود عن شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية. وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الانسان وفق نهج شامل ومتكامل. يضمن جميع الحقوق والحريات بأبعادها الفردية والجماعية.

وخصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها. والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقاً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

هذا وتقوم أماني عبود، بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة الواحدة والسبعين لهذه الهيئة القضائية الافريقية، وهي الدورة التي تستضيفها بلادنا.