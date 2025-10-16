المحكمة البريطانية تفرض عقوبة مالية على بن رحمة بسبب كلبين

أصدرت المحكمة البريطانية، اليوم الخميس، حكما بغرامة مالية في حق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بسبب كلبين.

وحسب صحفية “ميرور” البريطانية، مثل بن رحمة، اليوم الخميس، أمام محكمة ويلزدن، عبر تقنية الفيديو، في قضية رفعها ضده مواطن يدعى لوك ريهبن.

وتعود حيثيات هذه القضية، إلى تاريخ جويلية 2023، عندما كان بن رحمة لاعبا لنادي ويست هام، أين كان يملك كلبان، واللذان قاما بمهاجمة المواطن لوك ريهبن.

وبعد الاستماع لأقوال سعيد بن رحمة، في هذه القضية، فرصت محكمة ويلزدن، غرامة مالية على الدولي الجزائري، بقيمة 12 ألف جنية استرليني.