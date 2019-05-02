المحكمة التركية تدين “شيف مشهور” بعد تهديده لأحد موظفيه بـ”القتل”

فرضت المحكمة التركية في إسطنبول، على الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بغرامة مالية قيمتها 35 ألف ليرة تركية، إلى جانب إخضاعه للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات.

وهذا بعد إدانته بتهديد أحد موظفيه بالقتل، حسب ما نقله موقع آر تي بالعربي.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما أجلس أحد موظفي نصرت، علي قنديل، 3 فتيات حول طاولة كان يجلس حولها زبائن من الرجال.

الأمر الذي أغضب الشيف التركي الشهير، وانفجر في وجه موظفه قائلا: “كيف تجلس النساء هناك!، هل تبيع النساء في مطعمي؟”.

مهددا إياه بالقتل رميا بالرصاص، ما دفع الموظف قنديل لرفع دعوى قضائية ضد نصرت.

حيث وجدت محكمة إسطنبول أن الشيف التركي مذنب، وأمرت بمعاقبته.

في حين أكد الموظف قنديل أن نصرت لم يعتذر أبدا عن التصرف الذي قام به وسبب له ضررا.

مضيفا أنه خلال سنوات المحكمة لم يجد عملا في تركيا، واضطر للسفر في دول أخرى للعمل.

ويذكر أن الشيف نصرت يملك سلسلة مطاعم أشهرها “نصر إت”، كما يشتهر بأدائه الاستعراضي في رش الملح على اللحم.