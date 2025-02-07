المحكمة الجنائية الدولية تدين قرار ترامب 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بيانا تدين فيه إصدار أمر تنفيذي أمريكي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.

وقالت المحكمة في بيانها بعد أن وقّع الرئيس ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات على المحكمة “أنها تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها وتتعهد بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة وتقديم الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات المعروضة أمامها، معربة عن إدانتها لإصدار هذا الأمر التنفيذي، الذي يعتبر “إضرارا بعمل المحكمة القضائي المستقل والمحايد”.

وتناشد المحكمة الدول الأعضاء وعددهم 125 وكذلك المجتمع المدني وسائر دول العالم، مواصلة الاتحاد من أجل العدل والحقوق الإنسانية الأساسية.

وللتذكير: تأسست المحكمة الجنائية الدولية التي عام 2002, تعمل على محاكمة المتهمين بأخطر الجرائم وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإجراء محاكمات عادلة واستكمال عمل المحاكم الوطنية.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.