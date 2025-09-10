المحكمة الدستورية: الأمين العام الجديد يؤدي اليمين القانونية أمام رئيسة المحكمة

أدى الأمين العام للمحكمة الدستورية، معمر بن لحسن،اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيسة المحكمة، ليلى عسلاوي، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وتأتي تأدية بن لحسن لليمين القانونية “عملا بأحكام المادة 49 (الفقرة 2) من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. المؤرخ في 9 صفر عام 1444 هـ.الموافق لـ 5 سبتمبر 2022”.

وجرت هذه المراسم في جلسة علنية،بحضور أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها. وفقا لما تضمنه نفس المصدر