المحكمة الدستورية: الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية السبت المقبل

أعلنت المحكمة الدستورية، الخميس، أن الاعلان عن النتائج النهائية للانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ستكون السبت المقبل.

وأوضحت المحكمة الدستورية في يبان لها، أن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. سكون يوم السبت على الساعة الواحدة (13:00) زوالا.

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