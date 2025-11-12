المحكمة الدستورية تستعرض اختصاصاتها المستحدثة

نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع جامعة تيبازة، وبالشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD)، اليوم الأربعاء. يوما دراسيا حول دور المحكمة الدستورية في ضمان إحترام الدستور”. وذلك تزامنا مع الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020.

وحسب بيان لذات الهيئة القضائية، يأتي تنظيم هذا الملتقى العلمي لتسليط الضوء على الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020. لتكون خير مناسبة علمية للأساتذة والباحثين والطلبة، للإستزادة بالمادة الدستورية. خاصة المستحدث منها في ضوء دستور 2020، من حيث تحديد إختصاصاتها المكرسة دستوريا، واستعراض قضاء المحكمة الدستورية في مختلف مجالات عملها. ورصد منهج المحكمة الدستورية في كيفية ممارسة مختلف اختصاصاتها.

كما أشار البيان إلى أن أشغال هذا اليوم الدراسي، في شكل جلسات عمل تفاعلية، ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون. وذلك من أجل بعث نقاش عميق وتفكير بنّاء حول مختلف المحاور المتعلقة برقابة الدستورية، ورقابة المطابقة. وآلية الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى إختصاص المحكمة الدستورية في مجال تفسير أحكام الدستور.

كما يندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار سياسة المحكمة الدستورية، التي تقوم على نقل بعض نشاطاتها من مقرها إلى كل ربوع الوطن. بغرض نشر الثقافة الدستورية من جهة. والتعريف بمختلف إختصاصات المحكمة الدستورية. كمؤسسة رقابية، من جهة أخرى.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور