المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الطبعة الـ11 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط بتركيا

تشارك المحكمة الدستورية ممثلة بالعضوين عمار عباس أمال الدين بولنوار، بدءا من اليوم الاثنين إلى غاية الخميس المقبل في أشغال الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط والمزمع عقده في مدينة أنقرة بتركيا. بحيث ستكون الطبعة تحت عنوان “إستقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة”.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية سيلقي عضو المحكمة عمار عباس، مداخلة تحت عنوان ” معايير المحاكمة العادلة في المنازعة الدستورية في الجزائر”، يستعرض فيها جل معايير المحاكمة العادلة المتوفرة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية عند فصلها في منازعة الدفع بعدم الدستورية كإستقلالية المحكمة الدستورية والمساواة أمامها. والحق في الدفاع والوجاهية. ورد القضاة، والفصل في الدفع في أجل معقول وعلانية الجلسات، وشفاهية المناقشات. وسرية المداولات، وهي كلها معايير وفّرتها المحكمة الدستورية للمتقاضين. من أجل تسهيل الوصول إليها وإتاحة القضاء الدستوري للمواطن.

كما ستهدف برنامج الجامعة الصيفية كل من القضاة والحقوقيين والقضاة المساعدين والخبراء والمستشارين القانونيين. من مختلف المحاكم والمجالس الدستورية. مما يسمح ليكون فرصة مواتية. من أجل بحث طرق وسبل تبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الوفود المشاركة. والاستفادة من العروض التحليلية في القانون والممارسة القضائية من قبل أعضاء الوفود المشاركة.