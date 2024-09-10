المحكمة الدستورية.. تعيين فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين

كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية. أحمد ابراهيم بوخاري. مساء اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية، عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون الجزائري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج. عيّن مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم إيداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.

وأضاف بوخاري أنه “مباشرة بعد تلقي الطعنين، جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات. في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة بـ 10 أيام”.

وقال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية في وقت سابق، إنه تم استلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات.

كما افاد بوخاري في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضرا. في انتظار استلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضرا. مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج. فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج.

وأشار بوخاري، إلى أنه ولحد الساعة لم تتلقَ أي طعن. بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة من إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج المؤقتة.

كما أكد أنها باشرت دراسة كل المحاضر من قبل أعضاء المحكمة الدستورية. الذين تولى رئيس الهيئة تعيينهم مقررين لدراسة كل المحاضر.