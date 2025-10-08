المحكمة الدستورية توظف

أعلنت المحكمة الدستورية عن فتح الترشح للتوظيف عن طريق التكفل بعد عملية النقل للموظفين المرسمين الذين هم في حالة نشاط. وهذا للإلتحاق بالرتب مهندس دولة في الإعلام الآلي بعدد مناصب 2. ومهندس دولة في السكن والعمران، ومعماري، وثائقي أمين محفوظات، تقني سام في الإعلام الآلي والسكن والعمران.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح طلب خطي للمشاركة، مشفوع بالموافقة المبدئية من الإدارة الأصلية. يحمل البيانات الآتية: الرتبة المراد الإلتحاق بها، رقم الهاتف العنوان الشخصي، عنوان البريد الإلكتروني. وسيرة ذاتية مفصلة، نسخة من مقرر الترسيم في الرتبة المعنية، نسخة من الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها.

وترسل ملفات الترشح عبر البريد الإلكتروني: [email protected] في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان.

ويتم الإنتقاء بناء على دراسة ملف الترشح وإجراء مقابلة شفوية.

أما بالنسبة لرتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي وتقني سام في الإعلام الآلي، فيتم الانتقاء بناء على دراسة ملف الترشح. وإجراء مقابلة شفوية، إضافة إلى اختبار تطبيقي.