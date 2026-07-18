المحكمة الدستورية تُعلن عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية

أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، اليوم السبت، عن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026.

وجاء ذلك بعد دراسة الطعون التي قدمت إلى المحكمة عقب الكشف عن النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء هذا الإعلان عملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وكشفت عسلاوي، في ندوة صحفية نشطتها اليوم، أن نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن، بلغت 21.24 في المائة. بينما بلغت نسبة المشاركة خارج الوطن 10.75 في المائة.

كما بلغ عدد الناخبين المسجلين 23872756، وعدد الناخبين المصوتين داخل الوطن 5.071.020 ناخب، وعدد الأصوات المعبر عنها 4.111.331 صوت، وعدد الأوراق الملغاة 959.689 ورقة.

فيما بلغ عدد الناخبين المصوتين خارج الوطن 91.810 ناخب، وعدد الاصوات المعبر عنها 79.180صوت، وعدد الأوراق الملغاة 12.630 ورقة.

وأضافت عسلاوي، أن العدد الإجمالي للطعون بلغ 320 طعن، منها 13 طعن من خارج الوطن. وبلغ عدد الطعون المقبولة 43 طعن، وعدد الطعون المرفوضة شكلا 8 طعون، في حين تم رفض 269 طعنا لعدم التأسيس.

وجاءت نتائج الإنتخابات التشريعية كما يلي: حزب جبهة التحرير الوطني فاز بـ 91 مقعداً. أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد فاز بـ 74 مقعدا. في حين حزب جبهة المستقبل فاز بـ 56 مقعدا. وحصل حزب حركة مجتمع السلم على 43 مقعدا، وفازت حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا. أما الأحرار فقد تحصلوا على 33 مقعدا. وفاز حزب صوت الشعب بـ16 مقعدا.

فيما حصل حزب جبهة القوى الإشتراكية على 12 مقعدا. وحزب الحرية والعدالة 6 مقاعد، وحزب الفجر الجديد 6 مقاعد، وحزب الكرامة 5 مقاعد. وكذا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 4 مقاعد، وجبهة العدالة والتنمية 4 مقاعد. وحزب جيل جديد 3 مقاعد، وحزب تجمع أمل الجزائر 3 مقاعد، وحزب العمال 3 مقاعد. وحركة النهضة مقعدين. وجبهة الجزائر الجديدة مقعد واحد، وحزب جبهة الحكم الراشد مقعد واحد، وحزب جبهة المواطنين الأحرار مقعد واحد. وحزب التجديد الجزائري مقعد واحد، وحزب التحالف الجمهوري مقعد واحد، وحزب الوحدة الوطنية والتنمية مقعد واحد.