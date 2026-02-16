المحكمة الدستورية تُنظم الندوة الثالثة حول “الإطار القانوني للتعديل الدستوري”

نشط اليوم الإثنين، نصر الدين بن طيفور، مستشار السيد رئيس الجمهورية الندوة الشهرية الثالثة حول موضوع “الإطار القانوني للتعديل الدستوري في الجزائر”.

وحضر هذه الندوة، إلى جانب رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها. في أجواء علمية تفاعلية، عكست عمق الموضوع وأهميته الدستورية.

وتناول نصر الدين بن طيفور في عرضه المعمق مختلف الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بآليات التعديل الدستوري في الجزائر.

مستعرضا الإجراءات المنصوص عليها في دساتير الجزائر، والضمانات الدستورية التي تحكم هذه العملية. مع التركيز بشكل خاص على الثوابت الوطنية والمبادئ الراسخة التي لا يجوز المساس بها.

كما عرفت هذه الندوة، إلى جانب أساتذة القانون الدستوري بكلية الحقوق، حضورا مميزا من طلبة المدرسة العليا للقضاء. وطلبة كلية الحقوق. وتلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة وطلبة المدرسة العليا للعلوم السياسية، وكلية العلوم السياسية. ما أضفى على اللقاء طابعا أكاديميا وتكوينيا، يعكس التزام المحكمة الدستورية. بالانفتاح على المؤسسات التعليمية والتكوينية.

حيث أتاحت للحاضرين فرصة الاطلاع على مختلف الأبعاد والجوانب المتعلقة بالآليات والإجراءات القانونية المنظمة للتعديلات الدستورية في الجزائر.

كما شهدت نقاشا ثريا ما ساهم في تعميق الفهم حول موضوع الندوة، وإثراء المعرفة الدستورية لدى الحضور.