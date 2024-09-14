المحكمة الدستورية حرصت على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين والناخبين.

وقال بلحاج، في كلمة له خلال إعلانه عن النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر، إنّ “المحكمة الدستورية و من منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل. باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني. تذكر الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء. وبالنتيجة المحافظة على نزاهة و صحة وسلامة العملية الانتخابية”.

وأضاف ذات المسؤول، أن المحكمة “حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان. عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية”.

وأبرز رئيس المحكمة الدستورية، أن ذلك “استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية. التي تحصلت عليها من جانب اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج”.