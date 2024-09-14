أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون.

وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، إنّ “المترشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها”. وعليه أعلنت المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية.

وأورد ذات المسؤول، أن السيد عبد المجيد تبون، تحصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألف و291 صوت، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن المترشح حساني شريف عبد العالي، قد تحصل على 904642 صوتا ما يمثل نسبة 9.56 بالمائة. فيما تحصل المترشح أوشيش يوسف على 580495 صوتا ما يمثل نسبة 6.14 بالمائة.

وبلغ العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، 11.226.065 ناخب، فيما بلغت نسبة المشاركة العامة في الإنتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الجاري، 46.10 بالمائة. وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1.764.637 صوت، وعدد الأصوات المعبر عنها 9.461.428 صوت. والأغلبية المطلقة 4.730.715، حسب ذات المسؤول.

ولفت عمر بلحاج، إلى أن هذه النتائج، جاءت بعد الإطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية. واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وتم تقديمهما من طرف المترشحين عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش. بخصوص النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية. وكذا بعد الإستماع للأعضاء المقررين ومعاينة مختلف الوثائق الإنتخابية، وبعد تصحيح وضبط النتائج النهائية للإقتراع.

هذا وأعلمت المحكمة الدستورية، الرأي العام، أن الإعلان الحالي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما هنأ رئيس المحكمة الدستورية، الشعب الجزائري، على إنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام. وتوجه لرئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه الحارة متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.