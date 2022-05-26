كما أضاف الكاف:”المباراة ستنطلق يوم الاثنين 30 ماي 2022 في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، 19:00 بتوقيت غرينتش”.

وكان فريق الأهلي المصرى قد رفع دعوى لدى المحكمة الرياضية الدولية من أجل تأجيل النهائي القاري الذي سيجمعه بالوداد الرياضي المغربي.