المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب الأهلي
بقلم عبد النور حواز
رفضت المحكمة الرياضية الدولية بصفة رسمية تأجيل نهائي منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا لنسخة 2021-2022.
الكاف قال عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس:”حكمت محكمة التحكيم الرياضية اليوم لصالح الكاف ورفضت طلب الأهلي لتأجيل نهائي دوري الأبطال”.
كما أضاف الكاف:”المباراة ستنطلق يوم الاثنين 30 ماي 2022 في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، 19:00 بتوقيت غرينتش”.
وكان فريق الأهلي المصرى قد رفع دعوى لدى المحكمة الرياضية الدولية من أجل تأجيل النهائي القاري الذي سيجمعه بالوداد الرياضي المغربي.
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