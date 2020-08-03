المحكمة الرياضية ترفض دعوى الأعضاء المقصيين

رفضت محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية الجزائرية الدعوى التي تقدم بها الأعضاء المقصيين الثلاثة، من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية.

وطالب الأعضاء الثلاثة المقصيين وهم : محمد حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة, سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز والعربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال, إلغاء الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 جانفي 2020, وكذا إلغاء انتخاب خمسة أعضاء جدد (كلهم رؤساء اتحاديات أولمبية), مشيرين إلى أن استخلافهم غير قانوني.

وقبلت المحكمة الدعوى من الأعضاء الثلاثة المقصيين شكلا و رفضتها من حيث المضمون لعدم التأسيس, معتبرة أن استخلاف الأعضاء الثلاثة المعنيين بالإقصاء من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية, تم وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لأعلى هيئة رياضية جزائرية.

للتذكير, كانت اللجنة الأولمبية قد أقصت خمسة أعضاء من مكتبها التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من رؤوف سليم برناوي رئيس اتحادية المبارزة, العربي عبد اللاوي رئيس اتحادية رفع الأثقال, محمد حكيم بوغادو رئيس اتحادية السباحة, سفيان زاهي رئيس اتحادية الجمباز و نبيل سعدي الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة.

و من ضمن هؤلاء الخمسة, ثلاثة أعضاء رفعوا دعوة ضد قرار الإقصاء و يتعلق الأمر برؤساء اتحاديات رفع الأثقال والسباحة والجمباز.