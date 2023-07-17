المحكمة الرياضية تنصف اتحاد حجوط

أنصفت المحكمة الرياضية الجزائرية، فريق اتحاد حجوط المنتمي إلى القسم الثالث هواة، في قضية اسقاطه إلى الجهوي.

وكانت لجنة الطعون التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” قد أصدرت قرارا، بإسقاط اتحاد إلى الجهوي طبقا للمادة 94 الفقرة 2، بعد الاحترازات التي قدمها فريق رائد عين الدفلى، عقب المباراة التي جمعت الفريقان يوم الـ 5 ماي الفارط، حينما أشرك الاتحاد لاعبا معاقبا.

غير أن المحكمة الرياضية أيدت قرار رابطة مابين الجهات، بعدم قبول تحفظات فريق رائد عين الدفلى، مع إسقاط قرار لجنة طعون “الفاف” القاضي بإنزال الفريق.

للإشارة فإن اتحاد حجوط، قد ضمن بقاءه في القسم الثالث هواة، عقب فوزه في الجولة الأخيرة من الموسم بهدف من دون رد أمام أولمبي واد الفضة.