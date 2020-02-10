المحكمة العسكرية.. استئناف جلسة محاكمة رموز النظام السابق

استأنفت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية، في البليدة، جلسة محاكمة 4 من رموز النظام السابق.

ويتعلق الأمر بكل من البشير طرطاق، لويزة حنون، محمد مدين “الجنرال توفيق”، والسعيد بوتفليقة.

وأكد محامي الدفاع، خالد بورايو، أمس الأحد، أن كل المتهمين حضروا الجلسة، إلا البشير طرطاق.

وقال بورايو، إن الجنرال توفيق، صرح خلال الاستماع له، أنه أول من قاد حملة ضد الفساد.

وأشار المحامي، إلى أن المحكمة استمعت في الصباح الى محمد مدين المدعو الجنرال توفيق.

وتم الاستماع، مساءً، إلى كل من لويزة حنون، السعيد بوتفليقة -حسب ذات المتحدث-.

واستأنفت، أمس الأحد، المحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة هؤلاء الأشخاص من رموز النظام السابق.

وكانت المحكمة، قد قضت بتاريخ 25 سبتمبر 2019، بالسجن النافذ 15سنة ضد الأربعة، بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.