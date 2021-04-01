المحكمة العسكرية.. الحكم على واسيني بوعزة بـ 16 سنة حبسا نافذا

أصدرت سهرة اليوم الخميس المحكمة العسكرية بالبليدة احكاما في قضية واسيني بوعزة المدير العام للامن الداخلي السابق.

وحسب ذات المحكمة فقد حكم على العميد واسيني بوعزة بعقوبة 16 سنة حبس نافذ.

في حين تم الحكم على الضابطين العسكريين إسكندر ونبيل بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ.

وقضت المحكمة العسكرية بالبليدة في ذات القضية بالحكم على العقيد لطفي 15 سنة حبس نافذ.

ووجهت للعميد بوعزة تهم تتعلق بالثراء غير مشروع و مخالفة القانون العسكري و التزوير و استعمال المزور.

و للاشارة وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية كان قد التمس في حقهم تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ .