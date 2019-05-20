المحكمة العسكرية تفصل اليوم بالإفراج عن حنون أو الإبقاء عليها بسجن البليدة

تفصل اليوم المحكمة العسكرية في استئناف لويزة حنون، قرار قاضي التحقيق إيداع رئيسة حزب العمال الحبس المؤقت منذ 9ماي الجاري.

وتم تحديد جلسة 20 ماي للفصل في استئناف لويزة حنون، حيث ستنظر المحكمة في طلب المتهمة بإلغاء قرار قاضي التحقيق.

وكان حزب العمال في بيان له أشار إلى أن لويزة حنون استأنفت قرار قاضي التحقيق بعد 24ساعة من إيداعها الحبس.

معتبرة بأن قرار القاضي في حقها غير منصف وأنها مناضلة سياسية، ما كان ينبغي إيداعها السجن لأنها قامت بواجبها كسياسية.

في وقت يرى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، أن رئيسة حزب العمال متهمة بالتآمر ضد سلطة الجيش والحراك الشعبي، وذلك رفقة

كل من مديري الدياراس السابقين توفيق وطرطاق، إلى جانب المستشار السابق لرئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة، المتابعين بعدة تهم ثقيلة.