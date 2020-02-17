المحكمة العليا.. إيداع الواليين السابقين لسكيكدة بودربالي وبن حسين الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إيداع الواليين السابقين لولاية سكيكدة، محمد بودربالي وفوزي بن حسين، الحبس المؤقت.

وأودع المستشار المحقق لدى ذات المحكمة، الواليين السابقين لولاية سكيكدة، محمد بودربالي وفوزي بن حسين، رهن الحبس المؤقت.

وحسب ما أورد بيان للنائب العام للمحكمة العليا، فقد وجهت للوالين السابقين تهماً تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، وكذا سوء إستغلال الوظيفة.

وأشار البيان إلى أنّه، تم اليوم الإثنين، الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى بودربالي محمد، والي ولاية سكيكدة سابقا.

وذلك بخصوص إرتكابه جنحا ،تتعلق بمنح عمدا إمتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

كما إستمع المستشار المحقق أيضا إلى بن حسين فوزي، والي ولاية سكيكدة سابقا، لارتكابه جنحا تتعلق بـمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.