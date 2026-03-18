المحكمة العليا السعودية تحدد موعد عيد الفطر

أفاد الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، في بيان رسمي، أن المحكمة العليا ستتحرى هلال شهر شوال مساء يوم غد الخميس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان، وذلك لتحديد غرة شهر شوال.

وأوضح البيان أن يوم الخميس سيكون مكملاً لشهر رمضان في حال عدم ثبوت رؤية الهلال، على أن يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. أما في حال ثبوت رؤية الهلال، فسيُعلن عن الجمعة كأول أيام العيد.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات المعتمدة سنويًا في المملكة العربية السعودية لتحري الأهلة، حيث تعتمد المحكمة العليا على الرؤية الشرعية لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، وسط ترقب واسع من المواطنين لمعرفة موعد الاحتفال بعيد الفطر.